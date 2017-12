Trieste: Nadia Toffa in prognosi riservata in seguito a malore

TRIESTE, 02 DICEMBRE - Nadia Toffa, inviata della trasmissione tv Le Iene, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cattinara di Trieste.

La trentottenne si trovava in un albergo centrale del capoluogo friulano quando si sarebbe sentita male e avrebbe perso conoscenza. Portata immediatamente in ospedale dai soccorsi, si trova ora in rianimazione in prognosi riservata per patologia cerebrale.

In programma il trasferimento con elisoccorso nel corso della serata al San Raffaele di Milano. L'inviata della trasmissione Mediaset avrebbe avvertito un malore intorno alle 14 mentre si trovava nella hall dell'hotel Victoria, nella centralissima via Oriani a Trieste, città dove la Toffa si è recata più volte per girare alcuni servizi televisivi, ad esempio quelli sulla situazione dell'impianto siderurgico Ferriera di Servola.

Origini bresciane, Nadia fa parte della squadra de Le Iene da otto anni. Ha esordito nelle vesti di inviata e dal 2016 ha anche condotto la trasmissione televisiva. "Sono sempre me stessa, se sono iena in video, lo sono anche nella vita", ha raccontato di recente in un'intervista. Questo il messaggio che compare sulla pagina Facebook de Le Iene: "La nostra Nadia non è stata bene. Ci stiamo tutti prendendo cura di lei. Vi terremo informati".

Luna Isabella

(foto da lapiantiamo.it)