Nadia Toffa fuori pericolo:"Voleva essere dimessa per la diretta delle Iene"

ROMA, 4 DICEMBRE- E’ fuori pericolo la giornalista Nadia Toffa, colpita da un malore lo scorso sabato. Ieri sera non ha potuto presenziare all’appuntamento domenicale della trasmissione “Le Iene” ma ha inviato un messaggio ai suoi colleghi e telespettatori.



I tre conduttori del programma targato Mediaset hanno dedicato la puntata alla collega: "Alle 6 e mezzo del pomeriggio di ieri ci hanno detto che Nadia si era svegliata e stava un po' meglio. Abbiamo ricominciato a respirare, ci siamo abbracciati e ci siamo emozionati", ha raccontato Savino, che ha anche rivelato come Nadia Toffa, durante il viaggio in elicottero verso Milano, abbia detto "Che bello, mi faccio un giro in elicottero".



Giulio Golia ha aggiunto altre notizie confortanti: "E' fuori pericolo di vita, stanno facendo accertamenti". Viviani ha poi raccontato che Nadia Toffa avrebbe chiesto a un medico di farla uscire un paio d'ore per farla presenziare alla diretta di ieri sera.



"Qua ti vogliono bene tutti quanti, torna presto, questa puntata è per te", hanno detto i tre conduttori, mentre il pubblico in studio dedicava alla giornalista un caloroso applauso.



La presentatrice ha anche comunicato attraverso la sua pagina di Facebook ai suoi fan la gratitudine per l’affetto e l’attenzione ricevuta, rassicurando il suo pubblico: “... volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto."



Maria Minichino



(fonte immagine tgcom)