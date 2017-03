Napoli, 14 artiste per il Telefono Rosa: concerto di beneficenza, domenica 12 marzo a Villa Domi

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 08 MARZO - Domenica 12 marzo alle ore 19,00 presso la dimora storica di Villa Domi si terrà il “Concerto Rosa”. Quattordici artiste daranno vita ad uno spettacolo di canzoni e monologhi dedicati all’universo femminile per una serata all’insegna della beneficenza e della solidarietà, il ricavato dell’evento sarà infatti interamente devoluto al Telefono Rosa.

Promosso ed organizzato dall’attrice e cantante Marianna Mercurio con il Patrocinio Morale del Centro Studi di Arte e Cultura “Sebetia-Ter”, il Concerto Rosa vedrà esibirsi artiste come: Monica Sarnelli, Rosaria De Cicco, Antonella Morea, Patrizia Di Martino, Marianna Mercurio, Mirella Carnile, Gabriella Cerino, Emma Ciotola, Ivana D’Alisa, Luisa Esposito, Melania Esposito, Daniela Fiorentino, Gioia Miale, Laura Pagliara.

Non solo musica, il Concerto Rosa sarà una vera e propria giornata dedicata alla donna. Infatti la residenza settecentesca, messa a disposizione da Domenico Contessa, proprietario della dimora storica che si apre anche a progetti di solidarietà, sarà location di un open day che inizierà dalle 16, in cui le ospiti saranno accolte con un delizioso aperitivo e potranno usufruire dell’area benessere con make up, messa in piega e incontri con psicologhe. Inoltre la Villa sarà anche location per l’esposizione dei lavori delle artigiane dell' Associazione Arte al Sole di Patrizia Matacena.

“Tutti i giorni ascoltiamo notizie terribili che riguardano la violenza sulle donne- afferma Marianna Mercurio, direttrice artistica del progetto – come donna e come artista ho sentito la necessità di scendere in campo per dare il mio contributo alla causa coinvolgendo tante artiste donne che, con la propria sensibilità e con la propria disponibilità, aiuteranno concretamente le attività del Telefono Rosa”. Alla serata sarà presente anche il Presidente del telefono Rosa Signora Laura Russo

