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Napoli, 20enne arrestato a Gragnano nonostante l'obbligo di dimora

Redazione
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Un 20enne è stato arrestato a Gragnano, in provincia di Napoli, dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia durante un controllo del territorio. Il giovane, sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza e al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 7, è stato sorpreso in giro in violazione delle prescrizioni.

Secondo la ricostruzione, il 20enne non si è fermato all'alt dei militari mentre percorreva a bordo di un'auto via Madonna delle Grazie. Ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi, ma è stato bloccato poco dopo. Durante l'arresto, i carabinieri hanno sequestrato 7 dosi di cocaina e 150 euro in contanti. Il giovane è ora detenuto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Denunce durante la notte

Nel corso della stessa notte, i carabinieri hanno denunciato due persone. Un 44enne di Castellammare di Stabia si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test durante un controllo, mentre un 15enne non si è fermato all'alt mentre era in sella al proprio scooter. Il minore dovrà rispondere di fuga pericolosa e guida senza patente.

Bilancio dei controlli

Complessivamente, sono state 99 le persone identificate e 49 i veicoli controllati, con 8 sanzioni al codice della strada elevate. I controlli rientrano nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.


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Argomenti:
napoli gragnano arresto obbligo dimora carabinieri castellammare stabia cocaina alcol test guida senza patente fuga pericolosa

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