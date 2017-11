Napoli, 21enne investita dal treno davanti al padre

CASALNUOVO, 11 NOVEMBRE- La tragedia è avvenuta nella notte alla stazione di Casalnuovo di Napoli e per la giovane Simona Di Marzo, ventuno anni, non c’è stato nulla da fare.



Da una primissima ricostruzione, la ragazza aveva preso il treno per tornare a casa dopo una giornata in università; una volta scesa dal treno, avrebbe attraversato i binari per raggiungere il padre che la stava aspettando, non accorgendosi del convoglio dell’alta velocità che sopraggiungeva.



Il treno, in direzione opposta, l’ha travolta e trascinata per alcuni metri sotto lo sguardo inerme del padre, non lasciandole possibilità di salvarsi.



Infatti, i sanitari del 118, sopraggiunti velocemente assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, non hanno potuto che constatare il decesso della giovane studentessa, nonostante i tentavi di rianimarla.



Ora i carabinieri stanno effettuando i dovuti rilievi per capire la vera dinamica dell’incidente.



La ragazza, residente a Tolona, studiava Ingegneria presso l’Università Federico II di Napoli.



(foto da Il Fatto Vesuviano)

Eleonora Ranelli