Napoli, 47 persone arrestate: responsabili di furti ed estorsioni

NAPOLI, 27 FEBBRAIO – Un'organizzazione dedita ai furti di autovetture è stata messa in ginocchio dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli.

L’operazione, iniziata alle prime ore del mattino, ha portato all’arresto di 47 persone ritenute responsabili, di associazione per delinquere impegnata in atti illaciti come furto, rapina ed estorsione messa in atto con il metodo del "cavallo di ritorno". Secondo tale pratica, dopo i furti, perpetrati in diverse zone nel napoletano, alcuni componenti dell'organizzazione avevano il compito di contattare i legittimi proprietari delle auto chiedendo somme di denaro in cambio della restituzione.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura. Secondo le prime ricostruzioni, l’organizzazione delinquenziale, con base operativa a Scampia, gestiva il mercato illegale delle autovetture nella zona nord di Napoli, per un guadagno illecito di circa due milioni di euro. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno resi pubblici durante la conferenza stampa prevista per le ore le undici presso la Procura della Repubblica di Napoli.

Caterina Apicella