Napoli, accoltellato da una baby gang per una rapina

NAPOLI, 18 MARZO – Ieri sera, poco dopo le 20, nei pressi dello stadio San Paolo, una baby gang di quattro ragazzi ha accoltellato un cittadino ucraino nel tentativo di rapinarlo. I tre minorenni registi della rapina, di 14, 15 e 16 anni, sono stati denunciati.

L’uomo stava passeggiando quando è stato avvicinato dalla banda di quattro ragazzini. La loro intenzione era quella di rapinarlo e lo hanno colpito con un coltello in due punti, all'addome e alla gamba. A raccontare alla Polizia di Stato quanto accaduto è stata la vittima stessa che è riuscita a raggiungere il poco distante commissariato San Paolo. Da quel momento sono prontamente iniziate le indagini.Gli agenti sono riusciti a risalire ai ragazzini che alla vista della polizia si sono liberati del coltello utilizzato, ma sulle mani avevano anche piccoli tagli. Ora si cerca il quarto complice della banda mentre l'uomo è ricoverato ma non in pericolo di vita.

Fonte immagine repstatic

Claudia Cavaliere