Napoli, appalti Santobono, arresti e perquisizioni. Indagati i dirigenti della Manutencoop

NAPOLI, 4 APRILE – Terremoto nella sanità campana: scattano perquisizioni ed arresti importanti, tra cui l'avvocato Guglielmo Manna, il marito della giudice Anna Scognamiglio, già coinvolta nel filone sulle presunte induzioni indebite nel caso dell'applicazione della legge Severino al governatore Vincenzo De Luca. Al centro dell'inchiesta le presunte tangenti che sarebbero state versate per appalti dell'azienda ospedaliera Santobono-Pausillipon. Indagano i Pm Henry John Woodcock, Celeste Carrano e Enrica Parascandolo.

Il gip Mario Morra ha disposto la misura dall'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per Danilo Bernardi, direttore divisone pubblico e divisione mercati internazionali della Manutencoop. Sono dieci le ordinanze accolte, una sola di custodia in carcere per l’infermiere Giorgio Poziello, cinque ai domiciliari, fra i quali Manna, quattro di obbligo di soggiorno, fra i quali l'imprenditore napoletano Pietro Coci.

Proprio da Coci è partito tutto, quando si è presentato di sua spontanea volontà in Procura, il 19 maggio 2016, per confessare di aver ricevuto da Poziello la richiesta di una tangente del 4% per l'aggiudicazione di un appalto e di averne anche parlato con due dirigenti della Manutencoop, ad esclusione di Berardi. I due si sono dimostrati più che disponibili, anzi avrebbero ammesso che per loro della Manutencoop la prassi era quella di pagare sistematicamente, nel settore degli appalti pubblici, il 2, 2,5 per cento del prezzo di aggiudicazione e non il 4 per cento.

Ai domiciliari sono finiti anche il dirigente Sicurezza, prevenzione e protezione dell'azienda Santobono, Pasquale Arace e l'impiegato Gaetano Russo ed Umberto Accettulo, direttore amministrativo dell'Adisu Orientale, Parthenope e Federico II e il geometra Pasquale Greco, coinvolti anche in altro filone dell'indagine, che sta indagando sugli appalti di pulizia e facchinaggio presso le università.



Maria Minichino



(fonte immagine orizzontelavoro.com)