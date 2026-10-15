Napoli: Arrestato Pusher con Marijuana e Banconote False nel Quartiere Pendino

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel cuore del quartiere Pendino a Napoli, i Carabinieri della Compagnia Stella hanno condotto un'operazione di controllo straordinario del territorio che ha portato all'arresto di un uomo di 51 anni, Giuseppe Patrociello, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di detenzione di droga e detenzione di banconote false.

Il ritrovamento della droga

Durante le perquisizioni, i militari del nucleo operativo hanno scoperto nell'appartamento dell'uomo 28 grammi di marijuana, suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. La sostanza era nascosta in vari punti dell'abitazione, ma è stato durante la ricerca di ulteriori quantitativi che i Carabinieri hanno fatto una scoperta inaspettata.

Il nascondiglio segreto e le banconote false

I militari si sono imbattuti in un nascondiglio creato ad arte con delle calamite poste a sostenere un piccolo soppalco. All'interno del vano, invece della droga, sono state trovate decine di banconote da 100 euro, apparentemente nuove. Data la loro natura sospetta, è stato richiesto l'intervento del nucleo anti falsificazione monetaria di Napoli, specializzato in questo tipo di accertamenti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Gli esperti hanno confermato che si trattava di soldi falsi per un valore totale di 21.800 euro. Le banconote contraffatte erano ben realizzate e sarebbero potute facilmente trarre in inganno.

Le conseguenze per l'arrestato

Giuseppe Patrociello è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale, dove dovrà rispondere delle accuse di detenzione di droga e detenzione di banconote false. Le indagini proseguono per accertare la provenienza del denaro contraffatto e l'eventuale rete di complici.

Un duro colpo allo spaccio nel centro di Napoli

L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in atto dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio e della contraffazione nel centro storico di Napoli. Il quartiere Pendino, noto per la sua vivacità culturale, è purtroppo anche teatro di attività illecite che le autorità stanno cercando di debellare con interventi mirati.