Napoli, arresto per un 18enne dopo inseguimento con Polizia

NAPOLI, 2O APRILE - Un ragazzo di 18 anni (L.P.) è stato arrestato dopo un lungo inseguimento ed un susseguirsi di spari a Napoli, dopo aver cercato di sfuggire alla Polizia. Il ragazzo è fuggito per tutto il quartiere, tentando anche di speronare gli agenti nel tentativo di evadere dalla lunga corsa maturata nella notte.

Il ragazzo è così accusato di resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere stato ritrovato in possesso di una mazza da baseball all’interno del bagagliaio della propria auto. Il tutto attorno alle cinque del mattino. Il ragazzo era a bordo di una Fiat Panda, quando in piazza Salvemini è arrivata una volante del commissario Bagnoli per effettuare dei controlli. Essendo sprovvisto di patente, ha così dato avvio alla fuga per non essere fermato dalla pattuglia in servizio.

I poliziotti hanno così cominciato ad inseguire il giovane in fuga, accompagnati dal supporto successivo di altre due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Il ragazzo è stato così fermato tra Via Beccadelli e Viale Kennedy, grazie alle due pattuglie in grado di bloccare la strada.

Qui il giovane ha proseguito nonostante i colpi in aria sparati dagli agenti. Un nuovo inseguimento in via Nuova Bagnoli è poi risultato decisivo alla cattura, sino al blocco definitivo in via Manzoni. Ora il ragazzo è in arresto dopo essere stato rintracciato, e sarà processato per direttissima.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta