Napoli batte Samp e si avvicina a titolo campione inverno Juve-roma 1-0 in scontro vertice, trionfo Barcellona su Real

ROMA 24 DICEMBRE - Nella penultima giornata del girone di andata il Napoli batte in rimonta la Sampdoria per 3-2 e si avvicina allo scudetto d'inverno. La rivale per il titolo e' la Juve, che nello scontro al vertice batte la Roma per 1-0 con un gol dell'ex Benatia.

Natale triste per le milanesi: a Reggio Emilia 1-0 del Sassuolo all'Inter, secondo ko di fila per i nerazzurri e prima minicrisi di Spalletti; il Milan crolla per 0-2 in casa con l'Atalanta. ''Non siamo una squadra'' commenta il tecnico Gattuso. Natale felice invece per la Lazio che travolge il Crotone nella ripresa per 4-0; con lo stesso punteggio in zona salvezza il Verona viene surclassato dall'Udinese, mentre la Spal rimonta due gol al Torino e il Genoa nel recupero batte il Benevento per 1-0.In Spagna trionfo del Barcellona per 3-0 nel 'Clasico' sul campo del Real Madrid. ''La migliore settimana da tanto tempo'', gioisce l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, facendo allusione sia al risultato del Bernabeu sia a quello elettorale del 21 dicembre in Catalogna.