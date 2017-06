Napoli, Camorra: arrestato baby boss del clan della Vanella Grassi

NAPOLI, 29 GIUGNO - Arrestato dalla polizia A.A., ragazzo di vent'anni ritenuto il capo del clan della Vanella Grassi, conosciuta anche come Girati di Scampia.

Il baby boss, ricercato dal mese di gennaio, sarebbe stato rintracciato e fermato in seguito alla mobilitazione dell'elicottero e degli agenti dalle forze dell'ordine di Scampia e del nucleo prevenzione crimine di Villaricca a Napoli. A.A., considerato il capo della fazione Vannella Grassi, avrebbe preso le redini del gruppo da circa tre anni, in seguito alla morte del fratello chiamato "Cioppetto", rimasto coinvolto durante un'aggressione avvenuta lo scorso dicembre al parco Diana a Scampia.

Durante il blitz anticamorra, la polizia ha dovuto forzare la porta blindata per entrare nell'abitazione in cui si era rifugiato il boss, il quale sarebbe stato ritrovato in possesso di milletrecentocinquanta euro e di una pistola semiautomatica con matricola abrasa con sei cartucce all'interno di una scarpa.

Inoltre, già dallo scorso mese di gennaio, il ragazzo ed altri sette indagati, risulterebbero sotto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta del pm De Marco della Direzione Distrettuale Antimafia.

Alessia Terzo

Immagine da questure.poliziadistato.it