Napoli Comicon 2017: non solo comics, ma anche tanto cinema

NAPOLI, 2 MAGGIO 2017 - Le 4 giornate del Napoli Comicon 2017 sono giunte al termine.

Anno dopo anno la fiera ha un programma sempre più fitto, quest'anno in modo particolare, è stato dedicato molto spazio non solo a mostre e ad ospiti legati al mondo del fumetto, ma anche ad anteprime cinematografiche e ad esponenti del mondo cinematografico.

Il comicon, infatti, già lo scorso anno, si è dimostrato un ottimo trampolino di lancio per i film e le serie tv in uscita. Le anteprime che hanno riscontrato maggiore successo di pubblico sono state quella di King Arthur - il potere della spada, Wilson, adattamento dell’omonimo fumetto di Daniel Clowes con protagonisti Woody Harrelson e Laura Dern, e la proiezione ridoppiata e in versione integrale del capolavoro di Ridley Scott, Alien, seguito poi dai 20 minuti in anteprima del nuovo capitolo di Alien: Covenant.

Anche Smetto quando voglio: Magnum, film che racchiude insieme gli ultimi due capitoli della saga tutta italiana di Sydney Sibilia, è stato proiettato per la prima volta e a seguire c'è stato l'incontro con il regista e parte del cast.

Un'altra anteprima attesissima è stata quella de I Peggiori, un nuovo cinecomic all'italiana diretto da Vincenzo Alfieri e con lo stesso Alfieri e Lino Guanciale, entrambi presenti all'evento.

Imperdibile anche l'incontro con il regista vincitore di 6 David di Donatello per il film Indivisibili Edoardo De Angelis, presente al corso di formazione giornalistica su Cinema e Giornalismo.

Programma ricchissimo anche per quanto riguarda il vero protagonista della fiera: il fumetto. Quest'anno a farla da padrone al Napoli Comicon sono stati lo scrittore francese Daniel Pennac e Toyotaro, il celebre disegnatore di Dragon Ball. Imperdibile è stato anche l'incontro con il creatore di Rat-Man, Leo Ortolani e quello con Grzegorz Rosinski, disegnatore polacco, che oltre ad incontrare il pubblico del Napoli Comicon, ha esposto un' interessantissima mostra ricca di tavole dedicata a tutti gli avventori di questa edizione. A fare le vesti di Magister invece, è stato Roberto Recchioni, curatore di Dylan Dog che ha presentato tema di questa 19° edizione del Napoli Comicon: il rapporto tra fumetto e web.

Anche dal punto di vista musicale il Napoli Comicon non si è fatto mancare nulla, sono state ben 13 le band e le cover-band che hanno accomopagnato le 4 giornate di fiera sul celebre palco allestito di fianco al Teatro Mediterraneo. Sullo stesso palco si è tenuta anche la consueta Challange Cosplayer Pro 2017, che ha visto sfilare i cosplay italiani più bravi. Quest'anno a vincere è stato Fabiano Valentino nei panni del Signore della Guerra Skaven di Warhammer.

L'intrattenimento è stato assicurato anche grazie alle associazioni ludico-culturali presenti nell'aria Neverland che, come ogni anno, ci hanno trasportati con grande entusiasmo indietro nel tempo, tra signori della guerra, ed eroi e mostri provenienti dall'universo del fantasy.

All'interno dei padiglioni, come sempre un grande via vai di persone di ogni età, in fila per provare in anteprima nuovi videogames e giochi da tavolo o semplicemente per gironzolare e scrutare attentamente ogni bancarella e stand strabordante di gadget ispirati al mondo del cinema, dei fumetti e dei cartoni animati. Imperdibili gli immensi espositori conteneneti fumetti e manga per tutti i gusti!

Insomma, anche quest'anno il Napoli Comicon si conferma come seconda fiera del fumetto più importante d' Italia, una posizione che ogni anno diventa sempre più meritata. Non ci resta che prepararsi per la ventesima edizione!

Articolo di Marcella Cerciello