Napoli, consegnava droga con la sorellina di 7 anni

NAPOLI, 22 FEBBRAIO - Una ragazza di 17 anni è stata arrestata questa notte dai Carabinieri al Pallonetto a Santa Lucia. L'accusa è di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto l’adolescente partecipava a tutti gli effetti alla gestione di una piazza di spaccio del clan Elia, sia vendendo le dosi sia consegnandole a domicilio.

La giovane inoltre era stata filmata da video investigativi mentre faceva le sue “consegne” a bordo di uno scooter, con dietro anche la sorella minore di soli 7 anni.

All'arrivo dei carabinieri, la ragazza è fuggita sui balconi dei quartieri fino a rifugiarsi in un appartamento vuoto dove è stata bloccata e arrestata.La giovane sarebbe figlia di esponenti del clan Elia, e probabilmente in questo modo aiutava la famiglia, tra cui la madre, già arrestata per droga a gennaio insieme ad altre 45 persone. La bimba di 7 anni, che secondo le indagini sarebbe stata addestrata a confezionare anche dosi di cocaina, è già in una casa famiglia.E’ stato eseguito anche un secondo un provvedimento, ai danni del figlio del capo clan, un 18enne già in carcere dal 19 novembre scorso. Il ragazzo quando aveva 15 anni aveva ordinato l'incendio dello scooter di una donna che non pagava il 'pizzo' per lo spaccio. A questo si aggiunge anche l’accusa per spari in aria, in pieno centro di Napoli, la notte del 7 settembre 2016.

Giulia Piemontese

(immagine da: ilvelino.it)