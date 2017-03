Napoli, De Magistris promette: "In estate giù le vele di Scampia"

NAPOLI, 6 MARZO - De Magistris è categorico, con la firma oggi a Napoli per la convenzione sulle periferie che

porterà i fondi per finanziare "un progetto a cui teniamo tantissimo sulle vele di Scampia". All'uscita da Palazzo Chigi il sindaco di Napoli dichiara: "Ci sarà l'abbattimento delle vele, la prima all'inizio dell'estate di quest'anno", spiegando che delle quattro vele ne resterà in piedi solo una che, riqualificata e trasformata, diverrà la sede della Città metropolitana di Napoli.

"Siamo molto soddisfatti che il progetto riguardante le Vele di Scampia sia arrivato tra i primi. Per la prima volta un progetto finanziato dal governo vede tra i progettisti anche i cittadini che vi abitano". Così il sindaco illustra il progetto del suo Comune, finanziato per 27 milioni dal governo. L'obiettivo, spiega, è "nell'estate 2017 l'abbattimento della prima Vela, mentre già 1.000 persone sono state trasferite in case di edilizia popolare". È un progetto, sottolinea il primo cittadino, che parla di "voglia di riscatto e di recupero della dignità".

Le vele sono considerate il simbolo della malavita e del degrado che affligge una parte della zona del capoluogo campano e con questa firma, Luigi De Magistris da un segno forte di rinascita e voglia di riscatto, sia ai suoi concittadini che a tutta la nazione italiana.

Maria Minichino

(fone ilgiornaledellarchitettura.it)