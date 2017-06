Napoli, donna ricoverata in ospedale ha il letto invaso di formiche. Lorenzin invia ispettori

NAPOLI, 13 GIUGNO - Sgomento per la vicenda di una donna ricoverata nel reparto di Medicina Generale dell'ospedale San Paolo di Napoli: il letto della paziente è infestato da centinaia di formiche. L'immagine choc, che denuncia un caso di mala sanità, è stata diffusa dal consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto si apprende, il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l'invio della task force ministeriale e dei carabinieri del Nas per accertare quanto avvenuto all'ospedale.

La degente è ricoverata presso il nosocomio della città partenopea a causa di uno choc settico post frattura ed è sotto antibiotici. Al momento dell'invasione di formiche, riportano i media locali, era sola.

Borrelli non ha dubbi che si tratti di "un gravissimo caso di degrado e di mala sanità" e di "un livello di sciatteria e mancanza di igiene che non possiamo accettare da parte del personale medico". Secondo quanto dichiarato dal componente della commissione Sanità della Regione, sono anni che "denunciamo la presenza di insetti, compresi gli scarafaggi all’interno dell’ospedale e le rassicurazioni che ci hanno fornito fino ad oggi si sono rivelate inattendibili. Per questo chiediamo la rimozione immediata di tutti i responsabili e i membri del reparto che hanno permesso una simile vicenda. Il direttore sanitario inoltre dovrà dare serie spiegazioni anche in commissione sanità dove lo farò convocare per un’audizione e sulla cui azione amministrativa ho deciso di chiedere una inchiesta interna". Poi Borrelli incalza: "Non possiamo accettare che i pazienti siano trattati in questo modo e non accettiamo giustificazioni superficiali. L'epilogo delle esternazioni del consigliere regionale non lascia a dubbi di interpretazione: "O si lavora in modo serio e con grande rispetto per i malati o per quanto ci riguarda si va a casa".

Non è tardata ad arrivare la replica del direttore sanitario del San Paolo, Vito Rago, il quale si definisce "mortificato". Poi, ha proseguito, spiegando: "Il fatto è vero. Le formiche sono sul letto, non sul corpo della paziente, ma di sicuro questo è un fatto che non doveva assolutamente accadere". E annuncia di aver preso "immediati provvedimenti".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfattoquotidiano.it