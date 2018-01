Napoli, dopo Younes si prova a chiudere anche per Politano: il Sassuolo apre alla cessione

NAPOLI, 26 GENNAIO - Ultimi giorni di calciomercato e Napoli molto attivo per regalare a Sarri i rinforzi giusti in vista della volata Scudetto. Dopo l’arrivo del giovane Younes, acquistato per 5 milioni di euro dall’Ajax e sbarcato questa mattina per sostenere le visite mediche, il ds Giuntoli continua a lavorare per Matteo Politano.

Un po’ a sorpresa il Sassuolo sembra sul punto di cedere all’offerta del club azzurro e soprattutto alle richieste del giocatore stesso, che con insistenza spinge per il trasferimento a Napoli. Prima di liberare l’attaccante però, il ds del Sassuolo Carnevali deve trovare un valido sostituto per Iachini: uno dei nomi circolati nelle ultime ore è Ounas, che il Napoli darebbe volentieri in prestito affinché possa valorizzarsi dopo il poco spazio trovato nella prima parte di stagione.

Nel frattempo sono arrivate le prime parole da calciatore del Napoli per Younes, che ha rilasciato una dichiarazione a Tuttomercatoweb, spiegando di aver realizzato un sogno: "L'Ajax non voleva privarsi di me già a gennaio – ha spiegato –, ci sono stati dei rumors su altre squadre interessate al sottoscritto ma la priorità l'ho sempre data al Napoli perché è il club ideale per le mie caratteristiche ed ambizioni".

Idee ben chiare per il il tedesco di origini libanesi: "Arrivo per dare il mio aiuto nella corsa al titolo, spero di mettere Sarri in difficoltà nelle scelte ma comunque darò il massimo ogni volta che verrò chiamato in causa perché nel mio ruolo si può decidere una partita a che entrando a gara in corso".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine gazzettadiparma.it)