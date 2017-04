Napoli, falsa cittadinanza per giocatori brasiliani in serie A

NAPOLI, 7 APRILE – Circa trecento cittadini brasiliani, tra cui due giocatori italiani militanti nella Serie A, hanno ottenuto la cittadinanza italiana in virtù dello ius sanguinis, senza però avere i requisiti per farlo valere, aggirando quindi le regole del tesseramento.

Dietro compenso di denaro i brasiliani sarebbero entrati in possesso della cittadinanza italiana, non attendendo i dieci anni di regolare permanenza come previsto dalla legge, ma avvalendosi della scorciatoia dello ius sanguinis, ovvero dichiarando che uno dei genitori è italiano.

Sono finiti in manette il responsabile dell'ufficio di Stato civile di un Comune del Napoletano e il titolare di un'agenzia di pratiche amministrative, ritenuti tra i responsabili del raggiro dai Carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) hanno arrestato.

Fra le accuse leggiamo corruzione, falsità ideologica e materiale commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I giocatori brasiliani coinvolti militano anche nelle massime divisioni professionistiche dei campionati francese e portoghese.

Maria Azzarello