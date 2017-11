Napoli, Ghoulam ko: è rottura del crociato

NAPOLI, 2 NOVEMBRE - Serata amara, quella di Champions, per il Napoli di Sarri. Gli azzurri non solo perdono rovinosamente (e forse immeritatamente) contro il City, compromettendo la qualificazione agli ottavi, ma devono fare i conti anche con un infortunio pesante in ottica futura. Faouzi Ghoulam si è infatti procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: uscito al trentesimo del primo tempo, si prevede uno stop dai quattro ai sei mesi. L’ex Saint-Etienne è stato visitato in mattinata a Villa Stuart a Roma, dove rimarrà fino a domani per essere sottoposto a intervento chirurgico dal prof. Mariani.

Ghoulam è stato fino ad oggi uno degli uomini fondamentali del Napoli. Terzino di grande qualità, nelle prime undici giornate aveva segnato anche due gol (a Verona contro l’Hellas e a Ferrara contro la Spal). Le alternative, adesso, sono due: Mario Rui, che però non è ancora al top della forma (anche lui, beffardamente, reduce da un infortunio al crociato), oppure Hysaj, che sarebbe dirottato sulla sinistra, con l’inserimento a destra di Maggio. Rimane l’ipotesi del ripiego su qualche svincolato, anche se appare un’eventualità di difficile realizzazione al momento.

