Napoli, guardia giurata colpita alla testa da un rapinatore minorenne: è in gravi condizioni

NAPOLI, 9 MAGGIO - Una guardia giurata di 64 anni è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli a seguito di un’emorragia cerebrale provocata dal pugno di un baby rapinatore. È accaduto a Napoli, in località Pianura.

L’aggressione si è consumata nella serata di ieri. Il vigilante stava tornando a casa quando un minorenne, presumibilmente sui 16 anni, lo ha avvicinato intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé. L’uomo, però, ha asserito di non avere nulla e quel punto è stato colpito alla testa.

Trasportato in un primo momento presso il presidio ospedaliero San Paolo, alla guardia giurata sarebbe stata diagnosticata una ferita lacero-contusa guaribile in una settimana. Nelle ore seguenti, però, le condizioni di salute dell’uomo sono peggiorate. È stato condotto d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove ha subito un intervento chirurgico a causa di un’emorragia cerebrale. Attualmente è ricoverato in Rianimazione e, nelle prossime ore, sarà nuovamente eseguita una tac per verificare se la condizione sia migliorata.

L’attività d’indagine volta all’individuazione dell’autore del gesto è in corso.

Luigi Cacciatori