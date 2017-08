Napoli, incendio campo rom: distrutti 14 mezzi per rifiuti

NAPOLI, 28 AGOSTO- Non risulterebbe ancora stato domato l’incendio divampato ieri nei pressi del campo rom di via Cupa Perillo a Scampia.

Il rogo, iniziato nel campo rom sgomberato dalle forze dell’ordine, avrebbe raggiunto il deposito dell’Asia, società del Comune di Napoli, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti urbani, distruggendo quattordici compattatori .

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate da un’autovettura, fiamme che si sarebbero successivamente spostate riuscendo a bruciare alcuni rifiuti che si trovavano vicino al campo. Non risulterebbero feriti o persone in pericolo, ma a causare maggiore disaggio sarebbe la densa colonna di fumo nero, esalazione che in poco tempo avrebbe invaso tutta la zona circostante, costringendo i residenti a non uscire dalle proprie abitazioni.

Il problema sicurezza del Campo rom, secondo un comunicato del presidente dell’VII Municipalità Apostolos Pipais e Giovanni Palladino, risulterebbe un dsagio che la Municipalità avrebbe esposto all’amministrazione centrale, richiedendo "la riqualificazione della zona, con un processo radicale che comprenda anche l'analisi delle condizioni sanitarie e della vivibilità per i tanti bambini che vivono nei campi, oltre alla riapertura dello svincolo dell'asse mediano, chiuso da 30 anni”.

Alessia Terzo

Immague da concorsando.it