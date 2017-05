Napoli, "Incontri d'Artista" all'MMB di Vico Quercia

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 08 MAGGIO – Torna il format cantautorale napoletano «Incontri d'Artista». Giovedì 11 maggio, alle ore 22:00, presso il «Music Melody Bar» di Vico I Quercia, a Napoli, in collaborazione con le pagine «Checcoraggio» e «le Rane», condivideranno il palco gli artisti Andrea Tartaglia e Victor Zeta e il monologhista poeta Alessandro Freschi delle «Isole Minori Settime».



Alla base dell'evento c'è l'idea di far incontrare nella stessa serata, sullo stesso palco, due o più cantautori e musicisti o gruppi, per offrire loro visibilità e al contempo spingerli a mettersi in gioco, interagendo sui rispettivi repertori. Ad ogni appuntamento musicale sarà abbinata la presenza di un poeta, che leggerà versi ispirati dall’ascolto delle canzoni.

