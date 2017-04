Napoli-Juve, ragazzo inseguito reagisce a rapina e viene accoltellato

NAPOLI, 6 APRILE - Brutto accaduto a margine del match di ieri sera tra Napoli-Juventus, valevole per l’accesso alla finale della Coppa Italia. Un ragazzo di 16 anni è stato infatti accoltellato, dopo aver cercato di opporsi ad una rapina del proprio motorino. Sarebbe in condizioni gravi, con ferite preoccupanti al petto e al basso ventre.

Il ragazzo, incensurato, è stato inseguito per diversi metri dai rapinatori che lo hanno accerchiato, per poi aggredirlo e ferirlo gravemente. La vittima è rimasta così sanguinante dopo la brutale aggressione. Il 16enne è stato ritrovato in condizioni apparse già gravi da un automobilista che passava per via Carrà, ed è stato successivamente trasportato all’ospedale San Paolo.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i malviventi si sarebbero dileguati attraverso lo scooter rubato alla giovane vittima. Lo scooter è stato poi successivamente abbandonato ed è infatti stato ritrovato. Il sedicenne è riuscito a raccontare l’accaduto, al vaglio degli inquirenti per chiarire la dinamica. Non vi sarebbero testimoni a disposizione, mentre non si esclude l’ipotesi che addebiterebbe l’accaduto ad una nota banda abituata a colpire nei pressi dello stadio del capoluogo campano.

Ad indagare vi sarebbe il commissariato San Paolo di Fuorigrotta, che non esclude ancora altre ipotesi ed ogni possibile tipo di movente, con un indagine a tutto campo della vicenda. Il giovane si sarebbe appena svegliato e potrebbe dunque riprendersi, nonostante la cautela dei medici per la gravità delle ferite riportate.

foto da: napoli.repubblica.it

Cosimo Cataleta