Napoli-Juventus 1-1. Il racconto del posticipo

NAPOLI, 3 APRILE – Finisce in parità, con il punteggio di 1-1 il posticipo serale della trentesima giornata di campionato tra Napoli e Juventus. In un San Paolo gremito, gli uomini di Allegri riescono a strappare un prezioso punto al termine di una gara estremamente sofferta.

Parte meglio la Juventus, che passa subito al sesto minuto: pallone a mezza altezza respinto da Albiol sui piedi di Khedira, il tedesco la aggancia e fa uno-due con Pjanic, concludendo poi di collo alle spalle di un incolpevole Rafael. E' 1-0. Il Napoli accusa il colpo, e per il successivo quarto d’ora fatica ad impensierire un’ottima retroguardia bianconera. Al ventesimo arriva il primo sussulto degli azzurri: Allan approfitta di una leggerezza di Chiellini al vertice destro dell’area di rigore, serve Mertens che la appoggia per l’accorrente Hamsik il quale, però, chiude eccessivamente il tiro e calcia al lato. Dodici minuti dopo è sempre il capitano del Napoli che, liberato da un’ ottima giocata di Mertens, sciupa ancora da buona posizione il possibile 1-1.

Aumenta l’intensità di gioco dei padroni di casa, con i bianconeri schiacciati nella propria metà campo: prima Mertens lascia sul posto Chiellini, ma al momento della conclusione calcia lento tra le braccia di Buffon, poi Insigne si libera di tre avversari in un fazzoletto di campo e calcia a giro, con il pallone che passa a pochi centimetri dai pali del portiere bianconero. Finisce così la prima frazione di gara.

La trama della ripresa è la stessa del primo tempo: Napoli a trazione offensiva, alla ricerca del pareggio, retroguardia bianconera solida ed ordinata. Gli azzurri vanno vicini due volte all’ 1-1: prima Insigne sfiora l’incrocio dei pali, poi Callejon ribadisce in rete, da posizione di offside, una respinta corta di Buffon. Sono le prove generali per il pareggio, che arriverà cinque minuti dopo, al 60esimo. Una triangolazione perfetta Hamsik-Mertens-Hamisk libera lo slovacco, che da solo in area di rigore non può sbagliare e fa 1-1. Il San Paolo è una bolgia e il Napoli ci crede. Al 65’ Mertens approfitta di una leggerezza della retroguardia bianconera, ma il suo tentativo si infrange sul palo, insieme alle speranze azzurre di vittoria. Negli ultimi venti minuti il ritmo cala e, dopo i cambi e tre minuti di recupero, Orsato dice che può bastare così. Finisce uno pari.

Con il punto di ieri sera, la Juve resta a +5 sulla Roma. Napoli invece si ritrova a -4 dal secondo posto e a +4 dalla Lazio, quarta. Le squadre si riaffronteranno mercoledì, al San Paolo, per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’andata, allo Stadium, finì 3-1 per i bianconeri.

Paolo Fernandes



Foto: tuttosport.com