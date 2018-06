Napoli, Letture in Ordine, presentazione di "Undici contando il salto" di Luigi Felaco

NAPOLI, 14 GIUGNO - Mercoledì 20 giugno 2018 alle ore 18:30, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi della Campania in Piazzetta Matilde Serao 7 a Napoli, si terrà la presentazione di "Undici contando il salto" di Luigi Felaco, Presidente della Commissione Scuola del Comune di Napoli.

Pubblicata da Alessandro Polidoro Editore nella collana #libridamare, "Undici contando il salto" è una raccolta di racconti che guida il lettore in quattro relazioni che spingono i protagonisti a cercare di cambiare se stessi, con esiti ironici e imprevedibili e una scrittura semplice e spiritosa.

La presentazione del libro rientra nel calendario di eventi letterari organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Campania e denominato "Letture in Ordine", pensato non solo per gli psicologi ma anche per gli studenti di Psicologia e per tutti gli appassionati di lettura.

A partire dalle 18:30, si comincierà con i saluti della Presidente dell'Ordine Psicologi Campania Antonella Bozzaotra. A seguire, la Vicepresidente dell'Ordine Psicologi Campania Lucia Sarno introdurrà gli interventi di Francesca Menna, Professore ordinario presso l'Universitá Federico II di Napoli, e Caterina Arcidiacono, Consigliere dell'Ordine degli Psicologi della Campania e Professore ordinario presso l'Università Federico II di Napoli, che discuteranno del libro con l'autore.

