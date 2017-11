Napoli, omicidio ai Quartieri Spagnoli: fermato un ventitreenne

NAPOLI, 30 NOVEMBRE - I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno fermato Francesco Valentinelli, il ventritreenne accusato dell’omicidio di Gennaro Verrano. Oltre all’accusa di omicidio aggravato, su Valentinelli pende l’accusa di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Il fermo è stato emesso dalla Procura di Napoli nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Gennaro Verrano, 38 anni, ucciso con 5 colpi di pistola lo scorso 17 novembre in piazzetta Trinità degli Spagnoli, nei Quartieri Spagnoli a Napoli.

I militari hanno ricostruito l'accaduto partendo dalle immagini di videosorveglianza presenti in zona. In un video, infatti, viene ripresa tutta la sequenza dell’agguato mortale: l’attesa di Verrano da parte del killer, l’arrivo della vittima su uno scooter insieme alla moglie incinta e al cane di famiglia, gli spari in rapida successione che hanno causato la morte del trentottenne appena giunto in ospedale. Le indagini hanno evidenziato che l’assassinio era maturato nell'ambito di contrasti e di antichi e mai sopiti rancori tra due nuclei familiari, tra l'altro legati da vincoli di parentela.

Dopo l’omicidio l'uomo si era reso irreperibile, si era disfatto del telefonino e aveva anche chiuso il proprio profilo Facebook, spostandosi continuamente tra nuovi nascondigli. Ieri sera i Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Centro e della stazione Napoli Quartieri Spagnoli lo hanno individuato e bloccato a Capodimonte durante uno dei suoi spostamenti. Il giovane si trovava a bordo di un’utilitaria insieme a due donne, pronto a darsi alla fuga. A casa di una delle donne, poi, sarebbero state ritrovate alcune valigie piene di abiti e una grossa somma di denaro, oltre 4000 euro in contanti.

Claudio Canzone

Fonte foto: corrieredelmezzogiorno.it