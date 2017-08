Napoli, otto minori sequestrano responsabile casa famiglia

NAPOLI, 8 AGOSTO – Hanno sequestrato e minacciato il responsabile della cooperativa chiedendo denaro e il rilascio dei documenti altrimenti avrebbero dato fuoco alla struttura. Si tratta di otto minori di origine africana, tutti ospiti di una casa famiglia per MSNA (minori non accompagnati) di Caivano, in provincia di Napoli.

I minori, tutti di 17 anni e provenienti dal Gambia e dalla Guinea, hanno sequestrato il responsabile, un uomo di 50 anni, bloccando l'ingresso della struttura con alcuni mobili e immobilizzandolo nel suo ufficio, seduto su un divano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria che, una volta entrati nella struttura, hanno liberato il responsabile e arrestato i minori, accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione. Al momento si trovano nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei di Napoli.



Maria Azzarello