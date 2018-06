Napoli, presentazione della mostra fotografica "Famiglie"

NAPOLI, 22 GIUGNO - La mostra "Famiglie", ideata dalla rete RE.A.DY, finalmente arriva a Napoli, grazie a una sinergia tra la Delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana, il Comune di Giugliano e di san Giorgio a Cremano.

La mostra consentirà di conoscere le Famiglie Arcobaleno, la cui realtà è essenziale nel percorso di affermazione e tutela dei diritti umani e delle libertà civili, soprattutto dei minori.

In occasione del vernissage, che avrà luogo il 22 giugno, ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, sede della Città Metropolitana, sarà presentato alla presenza dell'autrice il libro "Peccato che non avremo mai figli" di Giuseppina La Delfa fondatrice ed ex Presidente di Famiglie Arcobaleno Associazione Genitori Omosessuali.

Interverranno:

Simona Marino - Delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli

Isabella Bonfiglio - Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli

Carla Rimoli - Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Giugliano in Campania

Angelica Viola - Assessora alle Pari Opportunità del Comune di San Giorgio a Cremano

Marilena Grassadonia - Presidente Associazione Famiglie Arcobaleno

Selene Fioretti - Giornalista

Letture a cura di Giorgia di Lorenzo

Comunicato stampa

Erica Prisco