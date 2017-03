Napoli protesta per la visita di Salvini "non nei luoghi dell'amministrazione"

11 MARZO, NAPOLI - Scontro tra De Magistris e il Prefetto di Napoli per l’autorizzazione data a Salvini di svolgere un suo comizio all’interno della Mostra d'Oltremare in programma oggi alle 17.

"Vorrei che si chiarisse che nessuno ha mai detto che Salvini non potesse fare la manifestazione - spiega - noi abbiamo detto che siccome la sua politica è improntata in chiave profondamente razzista, xenofoba e anti meridionalistica, qualsiasi luogo che anche indirettamente potesse essere nella disponibilita' dell'amministrazione, non l'avremo dato". Così il sindaco spiega le sue ragioni che da già dai giorni precedenti si erano ben chiarite. I napoletani non sono rimasti inerti alla decisione del prefetto e sis sono mobilitati in massa.

Sono circa un migliaio i manifestanti che hanno accolto l'invito di centri sociali e movimenti che fanno capo al coordinamento "Mai con Salvini", rete di associazioni che da quatto giorni prova a far desistere il leader della Lega dal tenere un comizio alla Mostra d'Oltremare a Napoli. In piazza anche assessori comunali come Alessandra Clemente, Ciro Borriello, consiglieri comunali e Sandro Fucito, presidente del consiglio comunale. Presente anche il presidente della terza municipalità Ivo Poggiani. Ad aprire il corteo una grande ruspa sulla quale i manifestanti hanno sistemato il simbolico foglio di via al leader della Lega.



" È scandaloso che un ex magistrato sfortunatamente sindaco, spero ancora per poco, si permetta di decidere chi può e chi non può venire a Napoli". Così all'Ansa il leader della Lega, Matteo Salvini, al suo arrivo al Palacongressi si scaglia contro De Magistris. "Quello che ha dichiarato in questi giorni - annuncia il leade della Lega - verrà portato in qualche tribunale dove, magari, qualche magistrato più equilibrato di lui deciderà se può insultare o no".



Laura Carrara

Fonte foto: ilfattoquotidiano.it