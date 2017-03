Napoli-Real Madrid: la città si prepara alla notte di Champions. Fischio d\'inizio alle 20:45

NAPOLI. 7 MARZO - L'incontro di stasera non sarà una semplice partita di calcio: il tifo parteneopeo è stretto attorno alla sua squadra, e sarà davvero il 12esimo uomo in campo.

La febbre da Champions è altissima in tutto il capoluogo campano: i tifosi del Napoli già attivi da questa notte, hanno provato a disturbare il sonno dei blancos, ospiti delle insonorizzate stanze del Palazzo Caracciolo, mentre De Laurentis, da buon padrone di casa, oggi ha portato a pranzo una delegazione madridista.

Il club azzurro è pronto addirittura a misurare la forza del San Paolo: in occasione del match evento di stasera, un rilevatore di decibel certificherà l’intensità dell’urlo "the Champions" con i quali i tifosi accompagnano il finale dell’inno ufficiale della Champions League.

Il club ha chiesto ai propri supporter di non utilizzare fumogeni o materiale pirotecnico, a lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga, ed a non occupare il terzo anello che è chiuso al pubblico.

Vincere questa sera significherebbe eliminare i campioni in carica della Champions; il Real è sicuramene in una posizione favorevole visto il vantaggio di due reti della gara d'andata. Le Merengues puntano ad accedere ai quarti della massima competizione continentale per la settima volta di fila.

Per la sua formazione il Napoli di Sarri conferma la difesa dell'Olimpico, con Hysaj e Ghoulam sugli esterni e Albiol-Koulibaly centrali. A centrocampo Diawara è in vantaggio su Jorginho mentre Rog è in pole rispetto a Zielinski e Allan. In avanti Mertens è recuperato: solito tridente con Callejon e Insigne.

