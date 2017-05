Napoli, rissa tra adolescenti finisce a coltellate. Ferito un quattordicenne

NAPOLI, 23 MAGGIO 2017 - Un banale litigio tra due ragazzi poco più che adolescenti è culminato in un accoltellamento. A dare l'allarme, la professoressa in aula in quel momento, che ha immediatamente chiamato i responsabili dell'istituto, il 118 e i genitori dei due ragazzi.

L'espisodio sarebbe avvenuto all'interno di un'aula della scuola "Augusto Console", nel quartiere di Fuorigrotta. A denunciare il fatto alla Polizia sono stati i genitori del ferito, 14 anni.

L'aggressore, invece, avrebbe poco più di 13 anni e sembrerebbe provenire da una realtà familiare difficile. Sul suo conto penderebbero già diverse segnalazioni per atti di bullismo da parte della dirigente scolastica. Data l'età, il giovane è stato riaffidato ai genitori.

Fortunatamente, il ragazzo ferito è riuscito a cavarsela con un solo punto di sutura ed è in buone condizioni di salute.

Daniele Basili

immagine da newsdellavalle.com