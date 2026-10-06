Napoli, ritrovati pistola e hashish nel cuore del centro storico

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'operazione ad ampio raggio quella condotta dai carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno setacciato il centro storico e le aree limitrofe, con particolare attenzione ai Quartieri Spagnoli e alla zona del Cavone. L'obiettivo era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione illegale di armi.

Perquisizioni e controlli a tappeto

I militari del nucleo operativo hanno effettuato numerose perquisizioni domiciliari e controlli nelle aree comuni, passando al setaccio anche cassette della posta e cabine elettriche. Proprio in uno di questi nascondigli, in una corte interna di un palazzo di via Francesco Saverio Correra, hanno rinvenuto una pistola Beretta con caricatore inserito e 415 grammi di hashish, suddivisi in 14 involucri pronti per la vendita al dettaglio.

Il ritrovamento e gli accertamenti

L'arma e la droga erano occultate tra contatori, scoli dell'acqua e una grondaia. La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o in altri delitti. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio che mira a garantire sicurezza e legalità nelle zone più difficili della città.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le indagini proseguono per identificare i responsabili del nascondiglio e risalire alla filiera dello spaccio.