Napoli, ritrovati pistola e hashish nel cuore del centro storico
Un'operazione ad ampio raggio quella condotta dai carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno setacciato il centro storico e le aree limitrofe, con particolare attenzione ai Quartieri Spagnoli e alla zona del Cavone. L'obiettivo era quello di contrastare il fenomeno dello spaccio e della detenzione illegale di armi.
Perquisizioni e controlli a tappeto
I militari del nucleo operativo hanno effettuato numerose perquisizioni domiciliari e controlli nelle aree comuni, passando al setaccio anche cassette della posta e cabine elettriche. Proprio in uno di questi nascondigli, in una corte interna di un palazzo di via Francesco Saverio Correra, hanno rinvenuto una pistola Beretta con caricatore inserito e 415 grammi di hashish, suddivisi in 14 involucri pronti per la vendita al dettaglio.
Il ritrovamento e gli accertamenti
L'arma e la droga erano occultate tra contatori, scoli dell'acqua e una grondaia. La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o in altri delitti. L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio che mira a garantire sicurezza e legalità nelle zone più difficili della città.
Le indagini proseguono per identificare i responsabili del nascondiglio e risalire alla filiera dello spaccio.
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