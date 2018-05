Napoli, si avvicina Ancelotti in caso di addio a Sarri

NAPOLI, 23 MAGGIO – Si è conclusa intorno alla mezzanotte di ieri la riunione negli uffici della Filmauro tra Carlo Ancelotti, il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, il DS Cristiano Giuntoli ed il legale addetto alla redazione dei contratti Andrea Chiavelli. Sul tavolo, il futuro della società partenopea in caso di addio a Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano non ha ancora sciolto le riserve su cosa farà il prossimo anno: su di lui, infatti, sono grandi le attenzioni di Chelsea e Zenit San Pietroburgo. Se, stando a diverse fonti, i russi si sarebbero fatti avanti addirittura incontrando l’allenatore ed il suo agente in città, meno concreta appare l’ipotesi blues. Antonio Conte ha ancora un contratto a Londra, e la recente vittoria in FA Cup potrebbe aver convinto il presidente Abramovich a confermarlo alla guida della squadra anche nella prossima stagione.

Sarri, che non ha mai nascosto il suo gradimento per la Premier League, non si è tuttavia sbilanciato limitandosi a sottolineare il proprio amore e la propria gratitudine alla tifoseria azzurra e a ricordare che, certe volte, le storie d’amore è meglio finirle quando ancora sono tali.

Sul piatto de Laurentiis avrebbe messo per l’ex allenatore di Bayern e Real un biennale con opzione per il terzo fino a 6/6,5 milioni di euro, importanti garanzie sul piano tecnico e la possibilità di liberarsi pagando una clausola rescissoria. Nella giornata di oggi potrebbe esserci un nuovo incontro, per limare ulteriori dettagli ed, eventualmente, annunciare il nuovo allenatore del Napoli.

E se l'arrivo di Ancelotti sembra ormai ad un passo, anche sul fronte calciomercato la squadra di ADL sembrerebbe essere attivissima: stando a quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, gli azzurri avrebbero già in pugno l'estremo difensore portoghese Rui Patricio per sostituire il partente Pepe Reina, mentre starebbero pensando anche a Suso (clausola rescissoria da 38 milioni) per rinforzare il reparto offensivo. Sullo sfondo, intanto, le suggestioni Vidal e Benzema.

Paolo Fernandes

Foto: napolisport.net