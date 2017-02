Napoli, spari in presenza di bambini contro una pasticceria

NAPOLI, 23 FEBBRAIO - Momenti di paura questa mattina alle ore 7.30 nella zona del rione Sanità .

Alcuni malviventi non hanno esitato a sparare contro una nota pasticceria locale “Poppella”, ubicata in via Arena, nonostante la presenza in strada di numerosi bambini che erano in procinto di recarsi presso un istituto scolastico non molto lontano dalla pasticceria.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di stato e secondo i primi accertamenti non ci sono feriti. Sarebbero stati rinvenuti sull’asfalto quattro o cinque bossoli calibro nove, due colpi di arma da fuoco sono stati rinvenuti nella vetrina esterna del locale commerciale, un altro, invece, ha colpito un motorino parcheggiato nelle vicinanze. Attualmente sono in corso le indagini per scoprire l’identità degli autori del gesto.

immagine da: il giornale.it

Caterina Apicella