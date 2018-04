Napoli, studentessa si toglie la vita lanciandosi dal tetto dell\'università

NAPOLI, 9 APRILE – Una studentessa 26enne si è tolta la vita lanciandosi dal tetto dell’università Federico II di Napoli. La polizia sta indagando per scoprire i motivi del gesto, ancora ignoto.



La ragazza, originaria di Isernia e iscritta alla Facoltà di Scienze Naturali, avrebbe aperto la porta che dà sul tetto e da lì, scavalcando il parapetto, si sarebbe buttata nel vuoto: alcuni ragazzi hanno chiamato i soccorsi ma per la studentessa non c’è stato nulla da fare.



Nel complesso di Monte Sant’Angelo erano presenti anche alcuni familiari: secondo Repubblica la ragazza avrebbe dovuto laurearsi oggi; altre voci non confermate, però, riportano che il ciclo di studi della studentessa non fosse concluso. Il rettore dell’Università, Gaetano Manfredi, si è recato sul luogo della tragedia. Ogni attività universitaria, comprese le discussioni di tesi di laurea previste per oggi, è stata sospesa.

fonte immagine napolitoday.it

Danilo De Rosa