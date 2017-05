Napoli, titolo onorario di Social Car Driver contro le discriminazioni a Maria Rosaria Malapena

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 09 MAGGIO - Mercoledì 10 Maggio, a partire dalle 11.30, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza della Senatrice Monica Cirinnà, degli Assessori Daniela Villani e Mario Calabrese, sarà consegnato a Maria Rosaria Malapena il primo titolo di "Social Car Driver – Contro le discriminazioni" rilasciato dal Comune di Napoli all'attivista di Arcigay.

Un’iniziativa di grandissimo valore, che conferma la vocazione della nostra città a porsi come città d'avanguardia in Italia contro le discriminazioni e, soprattutto, premia il lungo e tortuoso percorso intrapreso dalla Malapena, iniziato nel 2008, per veder riconosciuto il suo diritto alla patente speciale, essendo affetta da tetraparesi spastica.

Un titolo onorario più simbolico che "operativo" (Maria Rosaria non intende fare la tassista) ma che le consentirà di offrire passaggi, come qualsiasi tassista, agli utenti che la conoscono e hanno voglia di sostenere la lotta alle discriminazioni verso le persone disabili, come è già accaduto per ben due volte in occasione delle visite della Senatrice Monica Cirinnà.

“Un nuovo tassello nella storia di un’amministrazione e di una città aperta a tutte le battaglie di giustizia e uguaglianza” ha dichiarato l’Assessora Daniela Villani “Maria Rosaria è l’emblema di un’energia e di una determinazione che dovremmo prendere tutti a esempio”.

Entusiasta Maria Rosaria Malapena ha commentato: "Sono felice di ricevere per prima il titolo di Social Car

Driver contro le discriminazioni. Mi ritengo fortunatissima, ho avuto l'amore e la forza di mia madre che mi ha permesso di arrivare al conseguimento della patente B speciale, purtroppo ci sono persone meno fortunate e io spero di aiutare chi è costretto a una vita più limitata, ad ottenere maggiori spazi di libertà e autonomia. Ringrazio il Comune di Napoli, il Sindaco de Magistris, gli Assessori Villani e Calabrese, la senatrice Cirinnà e il direttivo arcigay Napoli, di cui sono parte, per avermi dato tanta fiducia”.

Orgogliosa tutta la sezione partenopea di Arcigay: "Libertà è partecipazione, il titolo onorario riconosciuto a

Maria Rosaria dal Comune di Napoli è molto più di un'azione simbolica, è il riconoscimento da parte delle

istituzioni di un nuovo percorso di collaborazione perchè ci siano sempre più strumenti di libertà e sempre meno barriere e muri" ha affermato il Presidente Antonello Sannino, seguito dal commento di Claudio Finelli: "Se la cultura è quello strumento che scardina l'immaginario collettivo offrendo nuove prospettive di elaborazione intellettuale e politica, il titolo di Social Car Driver a Maria Rosaria Malapena è un atto concreto e rivoluzionario nel panorama locale e italiano".

