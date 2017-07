Classifica \'The Sun\': Napoli tra le città più pericolose d\'Europa

NAPOLI, 18 LUGLIO - Stando a quanto riportato dal tabloid inglese ‘The Sun’ diffuso in tutto il Regno Unito, Napoli sarebbe la città più pericolosa d’Europa.

La città si porrebbe in vetta alla classifica almeno per tutta la parte occidentale del continente, quella orientale se la contenderebbe con Kiev. Il giornale inglese, a cura del reporter Guy Birchall, ha pubblicato questi dati pochi giorni fa.

La celebre frase ‘Vedi Napoli e poi muori’, riportata dal drammaturgo tedesco Goethe nella sua opera ‘Viaggio in Italia’, assume per il ‘The Sun’ un’accezione assolutamente negativa: il capoluogo partenopeo finisce infatti tra i “Most Dangerous Corners of the Earth” (gli angoli più pericolosi del pianeta), alla stregua di Caracas, Raqqua, St. Louis, Mogadiscio e San Pedro Sula.

La classifica di questi “hellholes”, letteralmente buchi dell’inferno, si basa sulla presenza di determinate variabili quali lo spaccio di droga, i cartelli dei narcotrafficanti, la violazione dei diritti umani, il terrorismo e la guerra nonché il crimine. Napoli, con un tasso di omicidi tra i più alti in Europa, sarebbe la prima città per ciò che concerne quest’ultimo indice.

“La città italiana è famosa in tutto il mondo per i suoi legami con la malavita organizzata”, si legge nell’articolo. “La Camorra si differenzia dalla Mafia in Sicilia e dalla ‘Ndrangheta in Calabria, per la sua organizzazione non gerarchica, suddivisa in più clan”. Poco realisticamente Birchall chiosa: “La città ha così una cattiva reputazione che la frase ‘Va’ a Napoli’ si tradurrebbe in ‘Va’ all’inferno’”.

Luna Isabella

(foto da italianosveglia.it)