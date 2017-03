Napoli, tragedia nella notte: ragazza di 25 anni uccisa da un pirata della strada

SANT’ANTIMO (NA), 05 MARZO – All’alba di oggi, una giovane ragazza di 24 anni è stata uccisa a Sant’Antimo (Napoli), da un pirata della strada.



Da quanto emerge dalle ricostruzioni dei Carabinieri la povera ragazza, proveniente da Gricignano d'Aversa (Caserta), era appena uscita da una discoteca e stava attraversando la strada, quando è stata travolta da una Fiat Bravo di colore nero. L’uomo al volante non ha prestato soccorso alla giovane ed è fuggito.



Trasportata all’ospedale di Anversa, non ci sono state speranze per lei, perché è arrivata alla struttura già priva di vita.

Carlo Giontella





Immagine da ilfattovesuviano.it