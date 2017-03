Nasce a Poggi Del Sasso l\'associazione culturale Poggi Castello

CINIGIANO, 9 MARZO - È nata nel Comune toscano di Cinigiano, frazione Poggi Del Sasso, l’Associzione Culturale “Poggi Castello” composta da oltre 40 soci fondatori. L’Associzione nasce per iniziativa di un gruppo di persone che hanno a cuore la frazione dei Poggi del Sasso con particolare attenzione al piccolo borgo che un tempo era consciuto dalle persone del luogo come Poggi Alti o, appunto, Poggi Castello.

L’intento dell’Associzione è quello di promuovere e valorizzare la realtà territoriale della frazione, sviluppare interventi migliorativi del contesto urbano e della tutela dell’ambiente, stimolare la creazione di momenti di aggregazione sociale e culturale, riportando a “nuova vita” questo piccolo borgo. Tra gli scopi dell’associazione non ci sarà unicamente la realizzazione di eventi, ma si cercherà di portare avanti tutta una serie di attività collaterali al fine di creare uno spirito aggregativo e di collaborazione tra gli abitanti della frazione.

Un paese, Poggi Del Sasso, che negli anni Cinquanta ha sofferto la mancanza di servizi tanto da essere considerato il più arretrato tra quelli della zona e guadagnarsi l'appellativo di "Paese del Senza". Oggi le cose sono cambiate e nella frazione di Poggi del Sasso si trovano il moderno Monastero di Siloe, L'Amiata piano festival (con il nuovo forum della Fondazione Bertarelli), la sede della DOCG Montecucco e la ColleMassari spa (di Ernesto Bertarelli, patron di Alinghi).

L’Associazione auspica in futuro di essere un punto di riferimeno e di scambio di idee anche per le Istituzioni locali, oltre che per le Associazioni già presenti nel territorio. Sarà il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri tra i quali il Presidente, a dare corpo all’attività associativa, indirizzandone le decisioni per il migliore conseguimento delle sue finalità istituzionali, decisioni che saranno poi concretamente sviluppate dall’attività volontaria di tutti gli associati.

Per ulteriori informazioni o contatti questi sono i nostri recapiti:

poggicastello@gmail.com

tel. 3290399654 – 0571244153-4

Il Presidente

Avv. Paolo Cavallini

Foto: Il comune di Cinigiano