Nasce Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino

ROMA 27 NOVEMBRE “Ora, c’è una iniziativa nuova e che nel suo genere può dirsi veramente rivoluzionaria, perché si prefigge l’obiettivo di contribuire alla realizzazione della seguente idea: garantire la sicurezza ai cittadini, e contemporaneamente, garantire i diritti e la dignità delle persone detenute.

Questa iniziativa, si chiama Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino". E' quanto afferma in una nota inoltrata alle agenzie di stampa, Giuseppe Maria Meloni, portavoce della predetta Piazza, e già responsabile in materia di carceri, del movimento Clemenza e Dignità. "Tra il mondo delle carceri e la tematica della sicurezza dei cittadini – aggiunge Meloni – vi è attualmente una contrapposizione così netta, da assomigliare a quelle vecchie, di natura ideologica.Vi è una contrapposizione così netta, per cui il mondo delle carceri potrebbe ad esempio assomigliare al nero e la tematica della sicurezza dei cittadini, potrebbe, invece, assomigliare al bianco". "Ecco, – conclude il portavoce Meloni – con questa iniziativa consultabile anche all'indirizzo internet www.piazzacarceriesicurezza.it, desideriamo proprio uscire dalla logica del bianco o del nero. Desideriamo farlo, perché tra la dignità del detenuto e la sicurezza del cittadino, non può e non deve esistere la suddetta logica: si tratta, infatti, di diritti che sono entrambi non sacrificabili".