Nato, Stoltenberg a Conte: "Congratulazioni ma sanzioni alla Russia sono importanti"

BRUXELLES (BELGIO), 7 GIUGNO - In occasione della conferenza stampa tenutasi presso il quartier generale dell’Alleanza Atlantica a Bruxelles, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, si è congratulato con il neo presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. "Non vedo l'ora di lavorare con lui – ha esordito – e lo incontrerò presto. L'Italia è un alleato impegnato e di alto valore, contribuisce alla nostra sicurezza comune e alla difesa collettiva”.

Il segretario generale della Nato ha accolto favorevolmente "l'impegno del nuovo Governo verso l'Alleanza” e la visione aperturista dell’Italia al dialogo con la Russia. Sulla possibilità di una revoca parziale o integrale delle sanzioni economiche contro Mosca, in vigore dal 2014, la posizione occidentale risulta pressoché irreversibile allo stato attuale delle vicende geopolitiche.

“È importante sottolineare che la Nato ha un approccio duale: difesa e deterrenza, combinate con il dialogo politico. Il dialogo con la Russia non è facile ed è esattamente questo il motivo per cui è così importante. Le sanzioni economiche - secondo Stoltenberg – sono importanti perché inviano un chiaro messaggio: ciò che ha fatto la Russia in Ucraina deve avere conseguenze”. “La Russia deve cambiare comportamento prima che le sanzioni possano essere revocate", ha chiosato.

Sulla vicenda di politica estera, questa mattina è tornato a rassicurare le istituzioni sovranazionali il vice Presidente del Consiglio e Ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio: "Restiamo alleati degli Usa e della Nato, ma con un ruolo di dialogo con l'Est".

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Nato