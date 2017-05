NATO, svolta anti terrorismo

BRUXELLES, 25 MAGGIO – Jeans Stoltenberg, segretario generale della Nato, ha dichiarato che nel vertice straordinario con i leader dei paesi membri in programma nel pomeriggio di oggi, “sarà adottato un piano d’azione per aumentare il contributo dell’Alleanza atlantica nella lotta al terrorismo”.

Stoltenberg ha poi ricordato l’impegno in Afghanistam, teatro della più grande operazione militare mai lanciata dalla Nato, sottolineando come a partire dal 2015, anno di cessazione della fase di combattimento, le operazioni siano ora concentrate su addestramento ed assistenza.

“In Afganistan non torneremo più ad una missione di combattimento” ha affermato Stoltenberg, ricordando però come sia stato richiesto un aumento della presenza nel Paese, per ottimizzare l’addestramento delle forze locali, “una delle armi migliori nella lotta al terrorismo”.

Tra le novità che verranno annunciate oggi, inoltre, quella della nuova cellula di intelligence contro il terrorismo, che avrà sede a Bruxelles ed il cui obiettivo sarà migliorare la condivisione di informazioni. E' poi prevista la nomina di un coordinatore anti-terrorismo, incaricato di monitorare i progressi fatti dall'Alleanza in questo campo.

Infine, Stoltenberg ha annunciato la partecipazione a pieno titolo della Nato alla coalizione anti-ISIS. L’obiettivo è di mandare un messaggio politico di unità nella lotta al terrorismo. In ogni caso, non è previsto un impegno nelle operazioni di combattimento.

Paolo Fernandes

Foto: nato.int