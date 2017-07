Naufragio al largo della Libia: 35 migranti dispersi

GASR GARABULLI (LIBIA), 8 LUGLIO – Secondo quanto riferito dall’emittente Al Arabiya, una barca con a bordo numerosi migranti si è rovesciata davanti alle coste libiche.

La guardia costiera libica, in base ai racconti dei superstiti, ha riferito che almeno 35 persone sono disperse, tra cui sette bambini. Issa al-Zarruk, comandante della Guardia costiera della città di Gasr Garabulli, nella regione della Tripolitania, ubicata a 60 km ad est di Tripoli, ha affermato che a seguito del naufragio, 85 persone, tra cui 18 donne, sono state tratte in salvo con l'aiuto di alcuni pescatori che, non lontani dal luogo dell’accaduto, hanno prontamente allertato la guardia costiera e prestato i primi soccorsi.

Immagine da: english.alarabiya.net

Caterina Apicella