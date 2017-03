Nazionale Under 15: A Catanzaro doppia amichevole con la Repubblica Ceca

Il Ct Antonio Rocca convoca 20 Azzurrini per la doppia sfida di Martedì 14 e Mercoledì 16 Marzo

CATANZARO, 10 MARZO - Dopo i due successi conquistati nelle prime amichevoli stagionali disputate a febbraio a Buftea contro i padroni di casa della Romania, la Nazionale Under 15 torna in campo per una doppia amichevole con la Repubblica Ceca.

Le due sfide, in programma rispettivamente martedì 14 (ore 15) e giovedì 16 marzo (ore 10.30), si giocheranno sul campo del Centro Tecnico Federale di Catanzaro, con la città calabrese che tornerà ad ospitare l’Under 15 a oltre due anni di distanza dalla doppia amichevole con il Belgio del febbraio 2015.Sono 20 gli Azzurrini convocati dal tecnico Antonio Rocca per il raduno fissato lunedì 13 marzo a Catanzaro, con la prima seduta di allenamento in programma nel pomeriggio di lunedì presso il campo ‘Curto’ di Catanzaro Lido.Nell’ambito delle iniziative “Catanzaro Città Azzurra” al termine della gara, i Responsabili dei Settori Giovanili, i Responsabili Tecnici delle Scuole di Calcio e gli Allenatori delle Squadre Giovanili delle Società della provincia di Catanzaro e della Calabria, oltre che delle Scuole di Calcio Élite, sono invitati a partecipare all’incontro organizzato da FIGC - Settore Giovanile e Scolastico e Squadre Nazionali, con la collaborazione del ComitatoRegionale Calabria LND ed AIAC Calabria, in cui verranno affrontati i seguenti temi:Formazione e selezione del giovane calciatore: filosofie europee a confrontoPresentazione del nuovo programma tecnico FIGC per lo sviluppo del calcio giovanile:I Centri Federali Territoriali e le Modalità di Gioco nelle categorie di base sino al 9>9 nella stagione sportiva 2017/2018 I lavori avranno inizio alle ore 17,30 presso la sala convegni del CR Calabria LND.- Antonio Rocca Selezionatore Nazionale Italiana Under 15- Massimo Tell Grassroots Manager del SGS della FIGC- Maurizio Marchesini Responsabile Tecnico Nazionale CFT della FIGC*******Manuel Gasparini (Udinese), Angelo Pisoni (Atalanta);Andrea Amerise (Crotone), Christian Dimarco (Inter), Simone Achille Giosuè (Milan), Lorenzo Pirola (Inter), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Mattia Viti (Empoli);Andrea Capone (Milan), Daniel Guerini (Torino), Simone Panada (Atalanta), Philippe Guillaume Renault (Atalanta), Niccolò Squizzato (Inter), Simone Trimboli (Sampdoria), Andrea Viviani (Atalanta);Rosario Cancello (Inter), Lorenzo Colombo (Milan), Nicolas Laghi (Cesena), Marco Lipari (Empoli), Antonio Reda (Atalanta).– Tecnici federali: Antonio Rocca e Luigi Amleto Garzya; Segretario: Sabrina Filacchione; Preparatore dei portieri: Graziano Vinti; Medico: Giorgio Bruni; Fisioterapista: Andrea Cantera.