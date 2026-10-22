NBA, Doncic illumina il debutto dei Lakers: tripla da metà campo e Golden State travolto
La nuova stagione NBA si apre con una notte ricca di spunti e protagonisti assoluti. Su tutti brilla Luka Doncic, autore di una prestazione monumentale nel successo dei Los Angeles Lakers per 127-105 su Golden State. La stella slovena chiude con 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, ma il momento più spettacolare arriva a fine primo tempo, quando segna una tripla da oltre metà campo che gela il pubblico e indirizza la partita.
I Lakers dominano, Curry non basta ai Warriors
Dopo un avvio equilibrato, i Lakers cambiano marcia nella fase centrale del match e piazzano l'allungo decisivo. I Golden State Warriors crollano sotto i colpi della squadra di Los Angeles e non trovano contromisure efficaci. A nulla servono i 23 punti di Steph Curry, a lungo in panchina quando il risultato è ormai compromesso nel secondo tempo. La squadra di casa può così festeggiare un esordio convincente e lanciare un segnale chiaro alla Western Conference.
Edwards scatenato, Minnesota passa a Miami
Tra le altre gare della notte spicca la prova di Anthony Edwards, che trascina i Minnesota Timberwolves con una prestazione da grande protagonista sul campo di Miami, chiuso 106-131. Vittorie in trasferta anche per Atlanta, che passa a Orlando, e per Indiana, che riabbraccia Tyrese Haliburton dopo il lungo infortunio e supera New Orleans.
Il derby texano va a Houston, Toronto e Portland dominano
Nel primo derby texano della stagione Houston batte nettamente Dallas, imponendo il proprio ritmo e sfruttando le difficoltà degli avversari. Chiudono il programma le nette affermazioni di Toronto su Chicago e di Portland su Phoenix, entrambe capaci di dominare le rispettive sfide senza particolari affanni.
Una notte che conferma quanto la nuova stagione NBA sia ricca di talento e di storie da seguire, con Doncic subito pronto a prendersi la scena e a regalare emozioni ai tifosi dei Lakers.
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