Nba: volano i Boston Celtics, nona vittoria di fila

ROMA, 7 NOVEMBRE 2017 - Nonostante la dura resistenza degli avversari di Atlanta, arriva la nona vittoria consecutiva in questa stagione Nba per i Boston Celtics.

La squadra di Kyrie Irving non ha avuto vita facile. Per lui 35 punti, necessari per superare gli Atlanta Hawks con il punteggio di 110-107. Gli Hawks non si sono mai arresi alla squadra di Boston. Buona la prova di Marco Belinelli, autore di 19 punti.

Nelle altre due partite di questo turno di Nba, vittoria senza sorprese per i Golden State Warriors che, con i 21 punti di Kevin Durant, si sono liberati senza fatica dei Miami Heat con il punteggio di 97-80.

Gran colpo in trasferta anche per i Brooklyn Nets, che vincono 98-92 sul campo dei Phoenix Suns.

Daniele Basili

immagine da hoopshabit.com