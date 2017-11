Ndrangheta: 12 arresti dei Ros a Torino e in Spagna 

TORINO, 22 NOVEMBRE - I carabinieri del r.o.s. stanno eseguendo, nella provincia di Torino, in altre localita' del territorio nazionale e in Spagna, una misura cautelare, emessa dal gip su richiesta della procura distrettuale antimafia di Torino, nei confronti di 12 indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi.

I provvedimenti scaturiscono da una complessa indagine condotta nei confronti di un sodalizio legato alla 'ndrangheta, dedito stabilmente al traffico di ingenti quantitativi di cocaina e hashish dalla Spagna all'Italia.Le indagini - e' scritto in una nota - hanno consentito di individuare i canali di approvvigionamento, le modalita' di trasporto e la rete di distribuzione dello stupefacente, nonche' di localizzare e catturare, a Malaga , grazie alla collaborazione con la polizia spagnola, due pericolosi latitanti dediti al narcotraffico. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terra', alle ore 11, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Torino.