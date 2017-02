\'Ndrangheta a Roma: 4 calabresi arrestati per traffico di armi e droga

ROMA, 19 FEBBRAIO – Ieri a Castel Madama (Roma) quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Tivoli con l’accusa di detenzione di armi e di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina e hashish.



Si tratta di uomini di origine calabrese, con un’età compresa tra i 20 e i 66 anni. Dopo indagini ed accertamenti le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione di uno dei quattro uomini, dove sono stati rinvenuti 3 fucili – frutto di un furto commesso nel comune di Colonna lo scorso aprile – 14 chilogrammi di hashish e marijuana e 600 grammi di cocaina, oltre al denaro in contanti corrispondente a oltre 2 mila euro che, probabilmente, era il risultato delle loro attività di natura illegale.

I quattro calabresi bloccati sono Alessandro Salvatori, 40 anni, Raffaele Valente, 67 anni, Simone Valente, 21 anni e Alessandro Menniti, 29 anni. Quest’ultimo, in particolare, ha in capo molteplici precedenti penali ed è considerato, per quello che è emerso in un procedimento penale risalente al 2010 della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, come molto vicino al clan di Guardavalle (provincia di Cosenza), dove egli stesso è residente. Attualmente i quattro si trovano all’interno del carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Carlo Giontella





Immagine da ilgazzettino.it