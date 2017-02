'Ndrangheta: "Andromeda 2", chiuso il cerchio sui clan lametini "Tutti gli arrestati"

LAMEZIA TERME (CZ) 22 FEBBARAIO - Prima le pesanti condanne emesse dopo il rito abbreviato, ora la nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e disposta dal Giudice per le indagini preliminari con nuove contestazioni. Si chiude il cerchio intorno agli esponenti della cosca Iannazzo e Cannizzaro di Lamezia Terme, gia' arrestati nell'ambito dell'operazione "Andromeda", condannati pochi giorni fa con tre ergastoli e pene da un massimo di 30 anni a un minimo di 4 mesi, con sole sei assoluzioni.

La Polizia di Stato di Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma ha eseguito oggi un provvedimento per l'applicazione di ordinanze di custodia cautelare. I personaggi colpiti dalla misura restrittiva erano stati tutti tratti in arresto nell'ambito dell'operazione "Andromeda" condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro il 14 maggio 2015 ed oggi sono stati colpiti dal nuovo provvedimento di carcerazione a seguito della sentenza di primo grado emessa nei giorni scorsi.



Le pesanti condanne, ancora non definitive, hanno spinto la Dda guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri a richiedere nei confronti delle persone coinvolte l'applicazione di un nuovo provvedimento cautelare (da qui il nome dato all'operazione oderna, "Andromeda 2") vista la gravita' dei reati e loro la conseguente necessita' che fossero nuovamente messi in carcere. Il provvedimento e' stato firmato dal procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal sostituto Elio Romano. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Catanzaro per l'operazione "Andromeda" avevano permesso di ricostruire l'organigramma della cosca Iannazzo individuando i personaggi di vertice del sodalizio: Vincenzino Iannazzo detto "Il Moretto", Pietro Iannazzo, Francesco Iannazzo detto "Cafarone", Antonio Davoli, oltre alle alleanze costituite nel corso degli anni con le cosche Giampa' e Cannizzaro-Daponte.



I destinatari del provvedimento sono stati arrestati per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, mentre alcuni rispondono dell'omicidio, avvenuto a Lamezia Terme il 23 maggio 2003, di Antonio Torcasio, all'epoca reggente dell'omonima cosca, di quello di Vincenzo Torcasio e del contestuale tentato omicidio di Vincenzo Curcio, avvenuti a Falerna il 27 luglio 2003. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, questi omicidi si inquadravano in una strategia criminale delle cosche Iannazzo, Cannizzaro e Daponte per mantenere l'esclusivo controllo di gran parte del territorio di Lamezia Terme, anche attraverso l'eliminazione fisica degli esponenti di spicco della cosca Cerra, Torcasio e Gualtieri attiva soprattutto nel campo delle estorsioni.

Molte le estorsioni ai danni commercianti e imprenditori ricostruite nelle indagini. Le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e le intercettazioni telefoniche ed ambientali, avevano anche permesso di provare un accordo tra gli esponenti di vertice della cosca Giampa' e quella degli Iannazzo nella gestione delle attivita' estorsive con relativa spartizione dei proventi. Alcuni dei personaggi arrestati sono ritenuti responsabili anche di danneggiamenti e detenzione illegale di armi ed esplosivi. Altre due persone destinatarie del provvedimento restrittivo sono ancora irreperibili. Tra di loro Vincenzo Torcasio, 39 anni, detto "U Giappone", condannato alla pena di anni 30 di reclusione per omicidio.



L'uomo, nei giorni scorsi e' balzato agli onori della cronaca in quanto alcuni organi di stampa hanno pubblicato articoli relativi ad un seguitissimo profilo Facebook denominato "Onore e' dignita'", apparentemente a lui riconducibile, attraverso il quale vengono lamentate presunte deviazioni e distorsioni della giustizia e del sistema carcerario nel Paese in particolare con vari post di sprezzante critica rispetto alla sentenza del processo "Andromeda" che, in un breve lasso di tempo, sono stati a piu' riprese condivisi.



Le persone giudicate con il rito abbreviato e destinatarie della sentenza emessa lo scorso 14 febbraio dal giudice per l'udienza preliminare di Catanzaro, Gaetano De Gregorio, sono 39. Complessivamente sono stati inflitti tre ergastoli e pene che vanno da un massimo di 30 anni a un minimo di 4 mesi, oltre a sei assoluzioni.

L'operazione di oggi ha portato in carcere Antonio Provenzano, 57 anni, condannato alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione e alla multa di 10.000 euro; Emanuele Iannazzo, 36 anni, condannato alla pena di 4 annidi reclusione; Alfredo Gagliardi, 39 anni, condannato all'ergastolo; Francesco Costantino Mascaro, 43 anni, condannato alla pena di anni 10 di reclusione; Antonino Cannizzaro detto "Antonello", 38 anni, condannato a 8 annidi reclusione; Domenico Cannizzaro detto "Ricciolino", 42 anni, condannato a 8 anni; Francesco Salvatore Pontieri, 50 anni, condannato alla pena di 8 anni di reclusione; Pasquale Lupia, 54 anni, condannato a 8 anni; Saverio De Martino, 71 anni, condannato 8 anni di reclusione; Francesco Iannazzo detto "u Cafarone", 62 anni, condannato a 12 anni di carcere; Gregorio Scalise, 25 anni, condannato a 8 di reclusione e 6.000 euro di multa; Claudio Scardamaglia, 45 anni, condannato alla pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione oltre a 14.000 euro di multa. (Agi)