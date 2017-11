'Ndrangheta: appalti in Comune reggino, 50 misure cautelari. Operazione disposta da Dda Reggio e condotta da Polizia e Cc

REGGIO CALABRIA, 7 NOVEMBRE - È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, finalizzata all'esecuzione di 50 misure cautelari e che avrebbe fatto luce su presunti condizionamenti da parte della 'ndrangheta negliappalti banditi dal Comune di Brancaleone, nel Reggino.

Le 50 misure cautelari in esecuzione consistono in ordinanze di custodia cautelare in carcere ed ai domiciliari ed obblighi di dimora nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di vari reati che vannodall'associazione mafiosa e dall'estorsione all'illecita concorrenza con violenza e minaccia, alla turbata libertà degli incanti, alla falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ed alla violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Alle persone coinvolte nell'operazione vengono contestati anche, sempre a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine e munizionamento e ricettazione, reati commessi, specificano gli investigatori, con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare la 'ndrangheta.



Sono in corso anche diverse perquisizioni e alcuni sequestri di beni. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 nella Procura della Repubblica di Reggio Calabria. (Ansa)